Ворог окупував Велику Новосілку на Донеччині - DeepState

Протягом минулої доби, 29 січня, російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог окупував Времівку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни почали наступ на ще одному напрямку.

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