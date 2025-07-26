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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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469
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Ворог просунувся на Донеччині та Харківщині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Курдюмівка, Воскресенка та Миролюбівка, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Мирного та Куп’янська у Харківській області.

«Ворог просунувся біля Мирного, Куп’янська, Курдюмівки, Воскресенки та Миролюбівки», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку, що на Сумщині, російська піхота втекла або була знищена.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Крім того, ми інформували, що незважаючи на близькість до міста, російські війська не можуть подолати останні кілометри до Куп’янська.

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Дата публікації
Кількість переглядів
469
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