Всі українці мають проходити загальновійськовий вишкіл - комбат

Військовий повинен навчатися 5-6 років, починаючи з 18 років, щоб мати високі можливості зберегти життя та успішно виконати бойові завдання.

Так вважає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр ім. Кошового отамана Сірка Юрій Федоренко, передає Українське радіо

За його словами, для того, щоб війна не повторилася в майбутньому, всі українці, чоловіки та жінки, повинні бути військовозобов'язаними, а з 18 до 23 років проходити загальновійськовий вишкіл. Він підкреслив, що це дозволить мати не лише короткотермінову підготовку, а й високий рівень підготовки протягом 5-6 років, що підвищить можливості зберегти життя та виконати бойові завдання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку. За його словами, це зараз нечесна розмова, адже сучасна війна є іншою.

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