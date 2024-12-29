Все украинцы должны проходить общевоенную подготовку — комбат

Военный должен учиться 5-6 лет, начиная с 18 лет, чтобы иметь высокие возможности сохранить жизнь и успешно выполнить боевые задания.

Так считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко, передает Украинское радио.

По его словам, для того чтобы война не повторилась в будущем, все украинцы, мужчины и женщины, должны быть военнообязанными, а с 18 до 23 лет проходить общевойсковую обучение. Он подчеркнул, что это позволит иметь не только краткосрочную подготовку, но и высокий уровень подготовки в течение 5-6 лет, что повысит возможность сохранить жизнь и выполнить боевые задачи.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста. По его словам, это сейчас нечестный разговор, ведь современная война другая.

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