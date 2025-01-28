Втрата Курахового: у DeepState оцінили ситуацію, яка склалася

Минуло два тижні відтоді, як ворог зайняв Курахове. Днями з'явилася публікація спецкора ТСН Юлії Кирієнко-Мерінової, в якій вона описує, що вже колишній комбриг 46 ОАеМБр полковник Золотарьов може стати відповідальним за втрату Курахового. Джерела DeepState в бригаді повідомляють, що на нього відкрито кримінальне провадження.

Про це осінтери написали у Telegram.

"Зі свого боку, вважаємо за обов'язок трохи більше розповісти про оборону міста, з того що нам відомо. Саму ж правду про ті події знають лише бійці, які безпосередньо брали участь у боях", — наголошується у повідомленні.

Практика створення нових бригад дала тріщину

Як відзначається, 46 ОАеМБр свого часу мала міняти 79 ОДШБр в Мар'їнці та Новомихайлівці, але через якісь розходження в командуванні це відбулося не повністю. Втім зберегти Мар'їнку так і не вдалося.

А далі вже бої за Георгіївку та Максимільянівку, де 46-та доволі ефективно стримувала противника, поки не почав провалюватися лівий фланг через втрату Красногорівки. В жовтні 2024 року на підсилення 46-ї було відправлено новостворену 157 ОМБр, про яку днями hromadske зробило окрему статтю. На жаль, це практично не вплинуло на ситуацію в смузі

"Поки командування боролося за утримання виступу біля Єлизаветівки, склалось враження, що на Курахове було байдуже всім, окрім самої 46-ї. Центр міста тримала солянка, яка фізично не могла його втримати наявним бойовим чисельним складом і коли кацап поліз на багатоповерхівки, то оборона біля школи №5 просто розсипалася", — пояснили у DeepState.

Окремо згадується малочисельний гарнізон мікрорайону "Південний", де зі слів одного з командирів стратегічного рівня, було менше солдат, ніж багатоповерхівок. В умовах оперативного оточення, десантники тривалий час утримували мікрорайон і лише третині вдалося з нього вийти живими.

"Надалі бригада самотужки ще намагалася утримати Курахівську ТЕС, але її втрата була питанням часу. А наявних сил та засобів було просто недостатньо", — додали аналітики.

Як показала практика і дії командування, зазначають у DeepState, утримання Курахового не було пріоритетним, адже пріоритетом було утримання Успенівки і тієї кишені.

"Чи має 46 бригада відповідати за втрату міста — сумнівно. Чи дала тріщину практика створення нових бригад і тут — однозначно", — запевняють осінтери.

Водночас багато питань є до тогочасного командування оперативно-тактичного рівня та вище. Їхнє бачення і реалізація утримання міста була дуже дивною, як і процес підготовки рубежів після його втрати.

Нагадаємо, армія РФ залучила стратегічні резерви для наступу на Курахове Донецької області. Втім загарбники планували використати їх вже після захоплення міста. Наразі ці ресурси вже закінчуються.

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