Жінка, що виношувала 9 дітей, втратила їх усіх: що сталося

Після втрати дітей, яких жінка так довго намагалася зачати, вона "бачить лише повну темряву".

Китаянка, яка виношувала 9 дітей і перенесла операцію з видалення семи з них у листопаді, втратила решту двох немовлят після перенесеної серйозної інфекції.

Про це повідомляє SCMP.

25-річна жінка з міста Наньчан провінції Цзянсі на сході Китаю стала популярною в країні минулого року.

Лікарі запропонували їй лягти під ніж і зробити аборт семи плодів загальною вартістю 40 000 юанів (5400 доларів США). Жінка на прізвище Хоу була виписана з лікарні наприкінці листопада, а два ембріони, що залишилися, розвивалися здоровими, повідомили лікарі.

Але 6 січня під час пренатального обстеження у майбутньої матері виявили інфекцію шийки матки, і у неї відійшли навколоплідні води.

"Лікарі сказали, що інфекція дуже серйозна і існує високий ризик", - прокоментував її чоловік, ім'я якого не розголошується. "Нам довелося зробити вибір: врятувати життя дорослої людини і відмовитися від немовлят. Якби ми не вжили своєчасних заходів, життя матері було б під загрозою".

Жінка завагітніла 9 дітьми / Фото: Guangzhou Daily

"Почувши цю новину, я побачила перед собою повну темряву", - написала Хоу в соціальних мережах. "Я так довго і наполегливо намагалася, але в результаті не змогла зберегти своїх дітей. У мене відійшли води, що призвело до цього безповоротного результату. Я ще не відчула щастя стати матір'ю, але вже зазнала страждань від втрати дітей".

Хоу завагітніла такою кількістю плодів після того, як прислухалася до порад лікарів, які порекомендували їй робити ін'єкції для індукції овуляції. Раніше лікарі виявили, що їй було важко завагітніти через численні кісти та поліпи ендометрію. Хоу завагітніла наприкінці жовтня, і ультразвукове обстеження показало, що в її утробі було дев'ять ембріонів. Медики рекомендували їй зменшити кількість ембріонів.

Нагадаємо, шокована 76-річна прабабуся дізналася про свою вагітність. За словами правнучки, жінка хоче залишити дитину.

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