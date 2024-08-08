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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ перетнули позначку в 587 тисяч. / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають техніку.

Станом на ранок 8 серпня  2024 року ЗСУ знищили 587 510 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 587 510 (+1140) осіб,
  • танків - 8431 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 16332 (+9) од,
  • артилерійських систем - 16487 (+36) од,
  • РСЗВ - 1142 (+4) од,
  • засоби ППО - 914 (+4) од,
  • літаків - 366 (+1) од,
  • гелікоптерів - 327 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13293 (+81),
  • крилаті ракети - 2424 (+3),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,
  • спеціальна техніка - 2767 (+8).

Як повідомлялося, FPV-дрон збив російський вертоліт Мі-28. На кадрах в Мережі видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер.

Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV дрона

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