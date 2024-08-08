Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втрачають техніку.
Станом на ранок 8 серпня 2024 року ЗСУ знищили 587 510 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 587 510 (+1140) осіб,
- танків - 8431 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 16332 (+9) од,
- артилерійських систем - 16487 (+36) од,
- РСЗВ - 1142 (+4) од,
- засоби ППО - 914 (+4) од,
- літаків - 366 (+1) од,
- гелікоптерів - 327 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13293 (+81),
- крилаті ракети - 2424 (+3),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,
- спеціальна техніка - 2767 (+8).
Як повідомлялося, FPV-дрон збив російський вертоліт Мі-28. На кадрах в Мережі видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер.