Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 8 серпня 2024 року ЗСУ знищили 587 510 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 587 510 (+1140) осіб,

танків - 8431 (+2) од,

бойових броньованих машин - 16332 (+9) од,

артилерійських систем - 16487 (+36) од,

РСЗВ - 1142 (+4) од,

засоби ППО - 914 (+4) од,

літаків - 366 (+1) од,

гелікоптерів - 327 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13293 (+81),

крилаті ракети - 2424 (+3),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) од,

спеціальна техніка - 2767 (+8).

Як повідомлялося, FPV-дрон збив російський вертоліт Мі-28. На кадрах в Мережі видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер.

Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV дрона

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