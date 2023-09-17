Як минула ніч в регіонах України: ситуація на ранок

Ніч проти 17 вересня у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів (121 вибух). Ворог використав гранатомети, міномети, також зафіксовано запуск некерованих авіаційних ракет. Під вогнем — Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 217 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Білопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська громади. Минулося без постраждалих та наслідків.

Дніпропетровщина: вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. А саме – Покровську сільську громаду.

По ній випустив понад пів десятка снарядів. Дані щодо наслідків уточнюються.

На світанку крилату ракету було збито над Новомосковським районом. Тип уточнюється. Минулої доби — 7 обстрілів Нікопольщини.

Ворог цілив по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Бив з важкої артилерії, атакував дронами-камікадзе.

Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Понівечені триповерхівка та приватний будинок.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Запорізька область: під ворожим вогнем минулої доби було 20 населених пунктів області – зафіксовано 100 ударів.

Зафіксовано 86 артобстрілів по прифронтових населених пунктах, зокрема по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Ольгівського, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Приморського й Кам'янського.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовано влучання 4 зенітних керованих ракет 5В55 зенітно-ракетного комплексу С300 на території підприємства. Сталася пожежа.

Вчора внаслідок ударів по м. Харків 5 стратегічними крилатими ракетами 9М727 ракетного комплексу "Іскандер К" пошкоджено складське приміщення підприємства, сталася пожежа, пошкоджено 5 автомобілів. Постраждало 6 людей. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Також пошкоджено приватний будинок.

У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.

Вчора між селами Глибоке та Стрілеча російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані.

Всього за добу: 8 – поранених, 2 - загиблих

Луганщина: авіаударів завдано по Новоєгорівці та Невському. Також Невське та Білогорівка потерпали від артилерії.

За добу противник здійснив 151 обстрілів (547 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян — 4 населені пункти: Авдіївка, смт Зарічне, смт Курдюмівка, с. Воскресенка.

Пошкоджено 2 житлових будинки, один з них — багатоквартирний, цех ПрАТ "Авдіївського заводу металевих конструкцій". За добу по області — одну людину поранено.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Також вночі за межами населеного пункту однієї з громад внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа вантажного автомобіля та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Одеська область: сьогодні вночі противник завдав удару по Одещині крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Основний напрямок удару – південь Одещини. Працювала ППО.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 77 обстрілів (334 снаряди), з них по м. Херсон — 4 обстріли (13 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 26 населених пунктів області: у навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі.

Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті Берислав. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка. У стані середньої тяжкості потерпілу шпиталізували.

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