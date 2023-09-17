Как прошла ночь в регионах Украины: ситуация на утро

Ночь на 17 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 6 обстрелов (121 взрыв). Враг использовал гранатометы, минометы, также зафиксирован запуск неуправляемых авиационных ракет. Под огнем — Корюковский и Новгород-Северский районы.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 4 обстрела пограничья. Зафиксировано 28 взрывов.

Вчера в течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничья. Зафиксировано 217 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Белопольская, Миропольская, Зноб-Новгородская громады. Обошлось без пострадавших и последствий.

Днепропетровщина: ночью враг снова терроризировал Никопольщину. А именно – Покровскую сельскую громаду..

По ней выпустил более полудесятка снарядов. Данные о последствиях уточняются.

На рассвете крылатая ракета была сбита над Новомосковским районом. Тип уточняется. За прошедшие сутки — 7 обстрелов Никопольщины.

Враг целил по самому Никополю, Мировскому и Марганецкому громадам. Бил из тяжелой артиллерии, атаковал дронами-камикадзе.

Поврежден инфраструктурный объект. Изуродованная трехэтажка и частный дом.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Запорожская область: под вражеским огнем за прошедшие сутки было 20 населенных пунктов области – зафиксировано 100 ударов.

Зафиксировано 86 артобстрелов по прифронтовым населенным пунктам, в том числе по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Ольговского, Щербаков, Степного, Пятихаток, Приморского и Каменского.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес ракетный удар по г. Харьков. Зафиксировано попадание 4 зенитных управляемых ракет 5В55 зенитно-ракетного комплекса С300 на территории предприятия. Произошел пожар.

Вчера в результате ударов по г. Харьков 5 стратегическими крылатыми ракетами 9М727 ракетного комплекса "Искандер К" повреждено складское помещение предприятия, произошел пожар, повреждены 5 автомобилей. Пострадали 6 человек. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также поврежден частный дом.

В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение гражданский мужчина 23 лет.

Вчера между селами Глубокое и Стрелеча российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек 72 лет, который был в автомобиле, получил ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Всего за сутки: 8 – раненых, 2 – погибших

Луганщина: авиаудары нанесены по Новоегоровке и Невскому. Также Невское и Белогоровка страдали от артиллерии.

За сутки противник совершил 151 обстрел (547 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян — 4 населенных пункта: Авдеевка, пгт Заречное, пгт Курдюмовка, с. Воскресенка.

Повреждены 2 жилых дома, один из них — многоквартирный, цех ЧАО "Авдеевского завода металлических конструкций". В сутки по области — один человек ранен.

Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Также ночью за пределами населенного пункта одной из общин в результате падения обломков сбитого БпЛА возник пожар грузового автомобиля и сухой травы, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет.

Одесская область: сегодня ночью противник нанес удар по Одесчине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА. Основное направление удара – юг Одесской области. Работало ПВО.

Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС. Подробная информация о последствиях уточняется

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 77 обстрелов (334 снаряда), из них по г. Херсон — 4 обстрела (13 снарядов).

Оккупанты попали в районы 26 населенных пунктов области: в учебное заведение и два гидротехнических сооружения в Бериславском районе.

Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе Берислав. В собственной квартире ранения получила 63-летняя женщина. В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали.

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