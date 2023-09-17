Россияне ударили по Одесчине: Игнат сообщил детали о комбинированной атаке

Ракеты, которые не удалось ликвидировать во время сегодняшней атаки, попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Юг Одесчины — снова там основной акцент удара сосредоточен. В этот раз не только беспилотники, но и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555, или Х-55, из девяти самолетов стратегической авиации из района Энгельса были выпущены. К сожалению, не все сбиты, но уничтожены шесть крылатых ракет. Остальные попали по Одесчине, есть поражение по одному из аграрных предприятий. Снова украинское зерно в эпицентре событий. Именно туда целил враг. Сейчас работает ГСЧС, последствия уточняются, есть ли пострадавшие", – сказал он.

Напомним:

Войска России в ночь на 17 сентября запустили по Украине 10 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС, взлетевших с аэродрома "Энгельс", и шесть дронов-камикадзе Shahed-136/ 131.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила шесть ракет и шесть дронов. Основным направлением удара была Одесская область.

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