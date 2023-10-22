Які подальші плани ворога: пояснення екскомандира роти "Айдара"

Російське командування поставило окупантам завдання – протриматися до затяжних осінніх дощів в надії, що далі ЗСУ не зможуть вести активні дії.

Про подальші плани ворога розповів командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

"Вони вважають, що коли підуть дощі, то ЗСУ припинять активні наступальні дії. Хоча я не поділяю цього їхнього переконання. Але в них розрахунок саме на це – що коли підуть дощі, то все загрузне", – сказав Дикий.

Завдання-мінімум

Завдання-мінімум для росіян: до затяжних осінніх дощів утримати контрольовані території, не дати нам до дощів прорвати російську лінію оборону і взяти Токмак або вийти на лівобережжя Херсонщини.

Завдання-маскимум

До осінніх дощів покращити своє становище. Зокрема, на Слобожанщині у росіян завдання-максимум – вийти до річки Оскіл.

"Далі по Осколу можна буде довго оборонятися", – пояснив експерт.

За його словами, тактичне завдання, яке окупанти наразі вирішують – своїми контрударами змусити ЗСУ роззосередити сили для відбиття цих ударів, замість того, щоб дотиснути контрнаступ на півдні.

Фактор погоди

На думку Євгенра Дикого погода може сповільнити український контрнаступ, а от зовсім зупинити – ні.

"Тим більше, що тут регіони дуже сильно відрізняються. Якщо на Київщині чи Слобожанщині, коли йдуть затяжні осінні дощі – дійсно дуже важко пересуватися, то на півдні України трошки інша ситуація.

В будь-якому разі затяжні дощі це завжди перешкода. Зокрема, наповняться водою поливні канали, яких на півдні багато. Наразі ці канали використовують швидше як шляхи комунікації, по них можна пересуватися, інколи вони використовуються як імпровізовані рубежі оборони. А коли піде вода, то вони стануть водними перешкодами. Питання, чи буде стільки дощів, щоб так намокло", – підсумував він.

Раніше Євген Дикий пояснив, чи вдасться росіянам захопити Авдіївку.

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