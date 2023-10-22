Схожа на "Азовсталь": екскомандир роти "Айдара" про майбутнє Авдіївки

Дикий запевнив, що наші захисники тримаються впевнено, тому Авдіївку ворог не візьме.

Попри навалу окупантів на Авдіївку технікою та живою силою, ворогу поки не вдасться захопити місто.

Чому – пояснив командир штурмової роти батальйону "Айдар" 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

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Він запевнив, що Авдіївка – "дуже міцний горішок", адже це укріпрайон. На думку експерта, промзона Авдіївки схожа на "Азовсталь".

"Але при тому – це ще промзона, де ми 8 років окопувалися, доповнювали промзону військовою фортефікацією. Тому для мене загадка – чому вони вирішили битися лобом саме об Авдіївку. Поки що всі їхні спроби штурмів виглядають суїцидально. Це втрати абсолютно непропорційні. Це якесь божевілля", – сказав Дикий.

Водночас, експерт визнав, що збоку від Авдіївки не так все просто. На північ від Авдіївки росіяни просунулися на 5 км і перебувають в 3 км від траси забезпечення Авдіївки (якої саме, він не уточнив).

Авдіївка на карті / Фото: Deepstatemap

"На війні 3 км означає, що долітає все: не тільки артилерія, але й міномети. Тому користуватися трасою стало складно. Але Авдіївка – це не просто фортеця. Там ще запасів мінімум на 2 місяці. Тому поки що цей контроль траси їм дає небагато", – сказав аналітик.

Дикий закликав не сприймати, що нашим захисникам в Авдіївці легко. Навпаки, там дуже важко. Зокрема тому, що дуже велика активність російської авіації. За інформацією експерт, росіяни щоденно скидають на місто близько 20 п'ятсоткілограмових авіабомб К-500.

"Поки що наші захисники тримаються там впевнено. Авдіївку не візьмуть", – підсумував Євген Дикий.

Бої за Авдіївку: останні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу". Він вважає, що окупанти намагаються зробити з Авдіївки другий Бахмут.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш також заявив, що Кремль встановив окупантам нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня.

19 листопада головком ЗСУ Валерій Залужний побував на Авдіївському й Купʼянському напрямках.