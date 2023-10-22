Похожа на "Азовсталь": экс-командир роты "Айдара" о будущем Авдеевки

Несмотря на нашествие оккупантов на Авдеевку техникой и живой силой, врагу пока не удастся захватить город.

Почему – объяснил командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014-2015 годов, военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

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Он заверил, что Авдеевка – "очень крепкий орешек", ведь это укрепрайон. По мнению эксперта, промзона Авдеевки похожа на "Азовсталь".

"Но при том – это еще промзона, где мы 8 лет окапывались, дополняли промзону военной фортефикацией. Поэтому для меня загадка – почему они решили биться лбом именно об Авдеевку. Пока все их попытки штурмов выглядят суицидально. Это потери абсолютно непропорциональны. Это какое-то безумие", – сказал Дикий.

В то же время эксперт признал, что со стороны Авдеевки не так все просто. Севернее Авдеевки россияне продвинулись на 5 км и находятся в 3 км от трассы обеспечения Авдеевки (какой именно, он не уточнил).

Авдеевка на карте / Фото: Deepstatemap

"На войне 3 км означает, что долетает все: не только артиллерия, но и минометы. Поэтому пользоваться трассой стало сложно. Но Авдеевка – это не просто крепость. Там еще запасов минимум на 2 месяца. Поэтому пока этот контроль трассы им дает немного", – сказал аналитик.

Дикий призвал не воспринимать, что нашим защитникам в Авдеевке легко. Напротив, там очень тяжело. В частности, потому, что очень велика активность российской авиации. По информации эксперта, россияне ежедневно сбрасывают на город около 20 пятисоткилограммовых авиабомб К-500.

"Пока наши защитники держатся там уверенно. Авдеевку не возьмут", – подытожил Евгений Дикий.

Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу". Он считает, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также заявил, что Кремль установил оккупантам новую дату выхода на административные границы Донецкой области – это 31 декабря.

19 ноября главком ВСУ Валерий Залужный побывал на Авдеевском и Купянском направлениях.