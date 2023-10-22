В Кремле нашли две страны, которые будут покупать у РФ дополнительные объемы газа

Российский концерн "Газпром" зимой поставит дополнительные объемы газа в Венгрию и Китай, чтобы компенсировать потерю европейских рынков сбыта после отказа от российского газа из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил в воскресенье, 22 октября, генеральный директор российского газового монополиста Алексей Миллер, передает Reuters.

Это заявление последовало после того, как на прошлой неделе Миллер сопровождал президента России Владимира Путина во время его визита в Китай.

"Газпром" пытается компенсировать потерю европейских рынков после российского вторжения в Украину, в том числе из-за взрывов, повредивших газопроводы Nord Stream в Балтийском море.

В телеинтервью Миллер заявил, что дополнительные поставки "Газпрома" в Венгрию составят 1,3 млрд кубометров газа. Сверх контрактных обязательств Китай получит 600 млн кубометров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным лидером Евросоюза, поддерживающим дружеские отношения с Путиным во время войны в Украине.

Напомним, 18 октября лидер КНР Си Цзиньпин на проходящем в Пекине международном саммите "Один пояс, один путь" представил свое видение обновленного мирового порядка и назвал "почетного гостя" форума президента РФ Владимира Путина своим "старым другом".

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