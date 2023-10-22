Какие дальнейшие планы врага: объяснение экс-командира роты "Айдара"

Российское командование поставило оккупантам задачу – продержаться до затяжных осенних дождей в надежде, что дальше ВСУ не смогут вести активные действия.

О дальнейших планах врага рассказал командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014-2015 годов, военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

"Они считают, что когда пойдут дожди, то ВСУ прекратят активные наступательные действия. Хотя я не разделяю этого их убеждения. Но у них расчет именно на это — когда пойдут дожди, то все погрязнет", — сказал Дикий.

Задача-минимум

Задача-минимум для россиян: до затяжных осенних дождей удержать контролируемые территории, не дать нам прорвать российскую линию оборону и взять Токмак или выйти на левобережье Херсонщины.

Задание-маскимум

До осенних дождей улучшить свое положение. В частности, на Слобожанщине у россиян задача-максимум – выйти к реке Оскол.

"Далее по Осколу можно будет долго обороняться", – объяснил эксперт.

По его словам, тактическая задача, которую оккупанты решают – своими контрударами заставить ВСУ рассредоточить силы для отражения этих ударов, вместо того, чтобы дожать контрнаступление на юге.

Фактор погоды

По мнению Евгения Дикого, погода может замедлить украинское контрнаступление, а вот совсем остановить – нет.

"Тем более что здесь регионы очень сильно отличаются. Если на Киевщине или Слобожанщине, когда идут затяжные осенние дожди — действительно очень трудно передвигаться, то на юге Украины немного другая ситуация.

В любом случае затяжные дожди всегда препятствие. В частности, наполнятся водой поливные каналы, которых на юге много. Сейчас эти каналы используются скорее как пути коммуникации, по ним можно передвигаться, иногда они используются как импровизированные рубежи обороны. А когда пойдет вода, они станут водными препятствиями. Вопрос, будет ли столько дождей, чтобы так намокло", – подытожил он.

Ранее Евгений Дикий объяснил, удастся ли россиянам захватить Авдеевку.

Читайте также: