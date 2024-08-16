Який вигляд має Суджа і що кажуть місцеві про Україну – журналістка

Буцко зауважила, що місцеві жителі розмовляють майже українською мовою, але, говорячи про російську армію, кажуть на росіян "наші солдати".

Місто Суджа Курської області, яке перебуває під контролем ЗСУ, не зруйноване, майже ціле і неушкоджене.

Про це в ефірі "Київ 24" розповіла журналістка hromadske Діана Буцко, яка побувала на Курщині.

"Але має вигляд як місто-привид, тому що місцеві ховаються у підвалах і не ходять вулицями. Місто ціле, але там майже нікого немає. Лише самотні бабусі у пошуках магазинів. В напрямку до Суджі у селах, очевидно, складних боїв не було. КПВВ "Суджа" зруйнували дронами і артилерією, а далі росіяни відступали, бо не були готові до боїв. На виїзді з Суджі є кілька одиниць підбитої бронетехніки, яка їхала на підмогу, але їх знищили українські Сили оборони. І, в принципі, все. Немає великої кількості підбитої техніки чи руйнувань, бо росіяни просто тікали звідти", – каже журналістка.

Буцко зауважила, що місцеві жителі розмовляють майже українською мовою, але, говорячи про російську армію, кажуть на росіян "наші солдати".

"Коли ми спілкувалися з місцевими, то вони казали: "наші поїхали", "наші не попередили", а "прийшли ваші і дають нам їжу". Тобто хлопці хороші, але вони – ваші, а не наші. Мені здається, що в цьому реченні вся суть. Я спілкувалася з ними, попереджала, що я – українська журналістка, але не зустріла ворожого ставлення. Щоправда, не всі хотіли показувати обличчя. Військові кажуть, що очікували гіршого ставлення місцевих, очікували, що буде якийсь спротив, проте жодного спротиву не було", – розповідає журналістка.

Місцеві також розповіли, що росіяни з інших регіонів називають їх "хо**ами". Самі жителі Суджі зазначили, що говорять на своєму варіанті української, яку назвали "хо***цькою", але чомусь уточнили, що не розуміють "западенської".

Нагадаємо, що кореспондентка ТСН Наталія Нагорна побувала в місті Суджа Курської області, яке контролюють ЗСУ, і розповіла про ситуацію у місті. Нагорна поспілкувалася з місцевими жителями, які ховаються у підвалах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРШІ! ТСН НАЖИВО із СУДЖІ! Українські журналісти вийшли у прямий ефір із КУРЩИНИ

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