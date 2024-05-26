Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ

Зокрема, Ярош не вірить, що людський ресурс РФ дійсно такий величезний, бо інакше б окупанти не вербували найманців з Азії і Африки.

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош чотири найголовніші переваги російської армії.

Про це він написав у Facebook.

Переваги російської армії, на думку Яроша:

повітря (КАБи, ракети, дрони середньої та дальньої дистанції);

великий, більший за український, але все ж обмежений, людський ресурс.

Ярош зауважив, що якби у Кремля дійсно був би необмежений людський ресурс, РФ не задіювала б у війні найманців з Африки, Азії, Латинської Америки тощо.

боєприпаси;

фортифікація.

"Якщо наша українська легітимна влада, наше військово-політичне керівництво, зможе за рахунок тотальної мобілізації всіх ресурсів Держави, технологічних новацій та допомоги союзників і партнерів досягнути паритету або переваги по цих напрямах, у нас і надалі залишиться шанс на перемогу", – вважаж Дмитро Ярош.

Також він закликав українців до найголовнішого – єдності у всьому: у думках і діях, тилу і фронту, в Україні та поза нею.

Раніше Дмитро Ярош опублікував фото з Харківщини, де перебував з побратимами.

Читайте також: