Ярош назвал четыре главных преимущества армии РФ

В частности, Ярош не верит, что человеческий ресурс РФ действительно огромен, потому что иначе бы оккупанты не вербовали наемников из Азии и Африки.

Командующий Украинской добровольческой армией, экслидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош четыре главных преимущества российской армии.

Об этом он написал в Facebook.

Преимущества российской армии, по мнению Яроша:

воздух (КАБы, ракеты, дроны средней и дальней дистанции);

большой, больше украинского, но все же ограниченный, человеческий ресурс.

Ярош отметил, что если бы у Кремля действительно был бы неограниченный человеческий ресурс, РФ не задействовала бы в войне наемников из Африки, Азии, Латинской Америки и т.д.

боеприпасы;

фортификация.

"Если наша украинская легитимная власть, наше военно-политическое руководство, сможет за счет тотальной мобилизации всех ресурсов Государства, технологических новаций и помощи союзников и партнеров достичь паритета или преимущества по этим направлениям, у нас и дальше останется шанс на победу", — считает Дмитрий. Ярош.

Также он призвал украинцев к самому главному – единству во всем: в мыслях и действиях, тылу и фронте, в Украине и вне его.

Ранее Дмитрий Ярош опубликовал фото из Харьковской области, где находился с побратимами

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