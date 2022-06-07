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Є загроза ракетних ударів і з моря, і з суходолу - українські військові

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Є загроза ракетних ударів і з моря, і з суходолу - українські військові

Фото: Валентин Резніченко

Існує сильний ворожий ступень загрози. 

Йдеться про можливість  ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря, а також зберігає вірогідність десантної операції.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

"Зберігайте витримку і рівновагу, не нехтуйте заходами безпеки під час повітряної тривоги, не довіряйте фейковим повідомленням, вірте в сили оборони і нашу Перемогу.Все буде Україна! Бо ми того варті!", - йдеться у повідомленні. 

Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.

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