Є загроза ракетних ударів і з моря, і з суходолу - українські військові

Є загроза ракетних ударів і з моря, і з суходолу - українські військові

Існує сильний ворожий ступень загрози.

Йдеться про можливість ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря, а також зберігає вірогідність десантної операції.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"Зберігайте витримку і рівновагу, не нехтуйте заходами безпеки під час повітряної тривоги, не довіряйте фейковим повідомленням, вірте в сили оборони і нашу Перемогу.Все буде Україна! Бо ми того варті!", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.

Читайте також:

Росія сьогодні офіційно визнала, що хоче захопити і схід, і південь України (жестовою мовою)