Є загроза ракетних ударів і з моря, і з суходолу - українські військові

Існує сильний ворожий ступень загрози.
Йдеться про можливість ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря, а також зберігає вірогідність десантної операції.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
"Зберігайте витримку і рівновагу, не нехтуйте заходами безпеки під час повітряної тривоги, не довіряйте фейковим повідомленням, вірте в сили оборони і нашу Перемогу.Все буде Україна! Бо ми того варті!", - йдеться у повідомленні.
Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.
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