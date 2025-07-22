Їхав на велосипеді: військові РФ впритул розстріляли цивільного на Донеччині

Розстріл цивільного чоловіка в Торському

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Російські окупанти розстріляли цивільного чоловіка в Торському, що на Донеччині.

Про це повідомили та оприлюднили відео бійці 63-ї окремої механізованої бригади (63 ОМБр).

На кадрах можна побачити, як військовий РФ, виходячи з кущів, стріляє у цивільного чоловіка, який їде дорогою на велосипеді, а потім впритул добиває пораненого.

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Бійці 63 ОМБр зафіксували цей злочин росіян на Лиманському напрямку.

За даними бригади, бійці Сил оборони України зафіксували російський злочин під час аеророзвідки. Лінія фронту наблизилась до Торського на відстань близько 3 км, йдеться на інтерактивній мапі аналітичного проєкту Deep State.

«Те, що росіяни — вбивці та виродки, вже давно не секрет. Але не часто вдається зняти їхні нелюдські вчинки в прямому ефірі. Цього разу вдалося — „кацапи“ в Торському розстріляли цивільного, причому абсолютно свідомо, з добиванням», — йдеться у повідомленні українських бійців.

За даними бригади, пілоти БпЛА Сил оборони знищили окупантів РФ, які розстріляли чоловіка у Торському.

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Нагадаємо, російським солдатам наказують страчувати українських бійців. Про це свідчить перехоплення ГУР.

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