З-під завалів будинку у Часовому Ярі дістали тіла ще трьох людей

Під завалами можуть бути ще до 20 осіб.

Другу добу рятувальники розбирають завали у Часовому Яру на Донеччині. Станом на вечір з-під завалів рятувальникам вдалось дістати 15 загиблих і 6 живих людей, але за ніч кількість загиблих зросла, йдеться в ТСН.

Рятувальники повідомили, що вночі були знайдені тіла жінки і немолодого чоловіка. І просто під час роботи знімальної групи ТСН зранку з-під завалі дістали тіло ще однієї жертви. Тож офіційно вже 17 загиблих і 18, якщо врахувати тіло людини, яку лише дістали.

Проте місцеві кажуть, що на місці завалів можуть бути ще до двох десятків людей. Особливо сподіваються, що знайдуть живим 9-річного Назара.

Знайти живих надія і досі є. Стогони і навіть матюки почули рятувальники ближче до більш-менш вцілілої стіни, тож продовжуються розбори завалів.

Нагадаємо, що після 20 годин розбору цього ж гуртожитку рятувальники дістали живого чоловіка.

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