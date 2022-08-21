За минулу добу окупанти вбили на Донеччині чотирьох мирних мешканців

Російські загарбники продовжують вбивати мирне населення України та знищувати цивільну інфраструктуру.
Протягом минулої доби, 20 серпня, російські окупанти вбили чотирьох цивільних осіб у Донецькій області, ще двох людей поранено.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 особи отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, окупанти всю ніч проти 21 серпня обстрілювали Дніпропетровську область.
Читайте також:
- Російські окупанти отримали догану через те, що підірвалися на міні і тим самим понівечили авто "Урал"
- Росія атакувала Одещину "Калібрами": їх над морем "мінуснула" ППО
- На півдні України ліквідовано командний пункт і два склади ворога