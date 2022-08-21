За минулу добу окупанти вбили на Донеччині чотирьох мирних мешканців

Протягом минулої доби, 20 серпня, російські окупанти вбили чотирьох цивільних осіб у Донецькій області, ще двох людей поранено.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 особи отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, окупанти всю ніч проти 21 серпня обстрілювали Дніпропетровську область.

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