Закон про мобілізацію: чи каратимуть за втрату військового квитка

Закон про мобілізацію передбачає, що громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи.

Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що за втрату або псування військово-облікового документа передбачене адміністративне стягнення. Проте він наголосив, що для цього треба довести, що це було зроблено навмисно або з необережності.

Про це він сказав в інтерв’ю "Телеграфу".

"ТЦК та СП не займаються такими розслідуваннями. До того ж 2022 року українці рятувалися від російської війни та виїжджали з тимчасово окупованих територій без документів. У будь-якому разі треба прийти до ТЦК і повідомити про втрату документа, ми оформимо новий документ, і за це нічого не буде", - наголосив Роман Істомін.

Нагадаємо, Істомін розповів, яке покарання загрожує за неявку до ТЦК за повісткою.

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