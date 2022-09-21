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Залужний зробив заяву щодо мобілізації в РФ

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Залужний зробив заяву щодо мобілізації в РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Тримаймо стрій! 

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний опублікував звернення до українців на тлі заяви очільника Кремля Володимира Путіна про часткову мобілізацію у Росії.

На офіційному Telegram-каналі Залужний зазначив, що Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави.

"Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням", - додав він.

Залужний також зазначив, що сотні тисяч чоловіків та жінок захищають Україну, власні домівки, своїх дітей і майбутнє держави. 

"Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій!  Перемога буде за нами", - написав генерал.

Нагадаємо, Джо Байден також засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні.

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Дата публікації
Перегляди
240
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