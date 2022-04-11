Зараз будуть дуже тяжкі дні і тижні на Донбасі – Геращенко

Також радник голови МВС додав, що Україні потрібно якомога більше зброї від західних партнерів.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що війна Росії проти України не закінчується, а лише розпочинається.

Про це він сказав під час телемарафону "Єдині новини". Політик зазначив, що те, що окупанти відійшли від Києва, Сум, Чернігова та Житомирщини не означає, що бої завершуються. Геращенко наголосив, що найближчий період буде дуже тяжким на сході України.

"Зараз будуть дуже тяжкі дні і тижні на Донбасі, там де треба зупиняти новий наступ Путіна і дати здачі, щоб це був для нього власний Сталінград, але він називатиметься Краматорськ, Слов’янськ, Авдіївка, Мар’їнка і Курахово. Тому, все починається", – зазначив радник голови Міністерства внутрішніх справ.

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Геращенко додав, що Україні потрібно якомога більше зброї від західних партнерів. І йдеться не лише про Джавеліни, NLAW і гранатомети. Бійцям потрібна тяжка зброя – танки, артилерія.

"Нам потрібно ще більше повітряних засобів. Тому що зараз я спілкуюся з командирами з переднього краю, вони кажуть: "Ми навіть не бачимо росіян. Прилітають літаки і нас бомблять, б’є артилерія". Тобто контактних боїв зараз немає. Російські командири знають, що їхні солдати не хочуть воювати. Вони знищують наших солдатів та офіцерів на відстані, тому потрібно якомога більше броні, артилерії, систем реактивного залпового вогню. Тому що ми не можемо виробляти свою зброю, у нас до будь-якої точки країни прилітають ракети Путіна", – зазначив він та додав, що треба давати допомогу "не "чайними ложками", а стільки, скільки потрібно, як це робила Америка під час Другої світової війни".

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомляють, що Росія майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі. Активні бойові дії розпочнуться найближчим часом.

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