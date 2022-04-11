Сейчас будут очень тяжелые дни и недели на Донбассе – Геращенко

Также советник главы МВД добавил, что Украине нужно как можно больше оружия от западных партнеров.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что война России против Украины не заканчивается, а только начинается.

Об этом он сказал во время телемарафона "Єдині новини". Политик отметил, что то, что оккупанты отошли от Киева, Сум, Чернигова и Житомирщины не означает, что бои завершаются. Геращенко подчеркнул, что ближайший период будет очень трудным на востоке Украины.

"Сейчас будут очень тяжелые дни и недели на Донбассе, там, где нужно останавливать новое наступление Путина и дать сдачу, чтобы это был для него собственный Сталинград, но он будет называться Краматорск, Славянск, Авдеевка, Марьинка и Курахово. Поэтому, все начинается", – отметил советник главы Министерства внутренних дел.

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Геращенко добавил, что Украине нужно больше оружия от западных партнеров. И речь идет не только о Джавелинах, NLAW и гранатометах. Бойцам нужно тяжелое оружие – танки, артиллерия.

"Нам нужно еще больше воздушных средств. Потому что сейчас я общаюсь с командирами из переднего края, они говорят: "Мы даже не видим россиян. Прилетают самолеты и нас бомбят, бьет артиллерия". То есть, контактных боев сейчас нет. Российские командиры знают, что их солдаты не хотят воевать. Они уничтожают наших солдат и офицеров на расстоянии, поэтому нужно как можно больше брони, артиллерии, систем реактивного залпового огня. Потому что мы не можем производить свое оружие, у нас в любую точку страны прилетают ракеты Путина", — отметил он и добавил, что надо давать помощь "не "чайными ложками", а столько, сколько нужно, как это делала Америка во время Второй мировой войны".

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщают, что Россия почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе. Активные боевые действия начнутся в ближайшее время.

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