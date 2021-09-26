Завдання у Viber і рециркулятори: яке дистанційне навчання "по-ЛНРівськи"

Станом на 23 вересня в окупованому Луганську на карантин закрили 8% шкіл.

На окупованому Донбасі, у так званій "ЛНР" батьків змушують купляти у школи рециркулятори, до виробництва яких причетні ватажки бойовиків. А "дистанційка" у навчальних закладах звелася до пересилання через Viber фото завдання, адже більшість вчителів похилого віку і не вміють користуватися програмами для онлайн уроків.

Про це інформує ВВС-України.

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Зазначається, що "дистанційка" у школах псевдореспубліки — це коли вчителі відправляють у Viber фото завдання. Про онлайн-уроки навіть не йдеться. Виконане письмове завдання батьки у визначений час приносили під чорний вхід до школи чи передавали через вікно.

Крім того, батьків змушують купляти рециркулятори — прилади для знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням. Начебто ці прилади допоможуть боротися з COVID-19. Ширяться чутки, що рециркулятори виготовляє місцевий виробник і хтось із так званого"уряду" просто хоче його підтримати.

Зазначимо, що Центр громадського здоров'я України не рекомендував використовувати рециркулятори для дезінфекції приміщень під час пандемії.

Станом на 23 вересня в окупованому Луганську на карантин закрили 8% шкіл. Офіційна версія колаборантів — перевищено епідеміологічний поріг з ГРВІ. Неофіційно кажуть, що у цих школах виявили дітей з коронавірусом.

Нагадаємо, що уряд спростив оформлення пенсій для жителів окупованих територій.

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