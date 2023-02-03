Збирали дані про місця дислокації: СБУ викрила агентів ФСБ на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала групу агентів ФСБ. Злочинці намагалися виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Правоохоронці зазначили, що затримані збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

Зокрема, вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

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"Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі зазначили, що у разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили вогнепальну зброю з глушниками; бойові гранати; набої різного калібру; засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила керівництво Центральної військово-лікарської комісії Міноборони на одержанні хабарів від ухилянтів.

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