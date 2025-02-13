Зеленський про збільшення армії: Україні потрібно ще 100 тисяч західних військових

Президент також підкреслив, що національний бюджет має значний дефіцит, і питання фінансування армії є критичним.

Україна розробила план збільшення своєї армії, який передбачає залучення європейського військового контингенту. Президент Володимир Зеленський може представити цей план на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це він заявив у розмові із журналістами.

"Будемо будувати НАТО в Україні – тоді зброя від вас (від Заходу), контингент від європейців та американців. Контингент не у 5 або 7 тисяч, як говорили. Я дав завдання військовим порахувати, і нам потрібно 100 тисяч людей", – заявив Зеленський.

За його словами, цей крок є необхідним через зростання чисельності російської армії. Кремль планує збільшити свої війська на 150 тисяч у 2025 році, що потребує відповідної реакції з боку України.

Президент також підкреслив, що національний бюджет має значний дефіцит, і питання фінансування армії є критичним.

"У нас дефіцит у 40 мільярдів доларів, і всі сьогодні допомагають нам. Це армія при 110 бригадах, 800+ тисячах людей. А якщо Росія збільшує чисельність своїх військ, нам потрібно щонайменше у 1,5 раза більше людей. Тобто ще плюс 15-20 мільярдів. Що дешевше – НАТО чи це?", – зазначив Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив, чи обговорював з Трампом вибори в Україні. Він наголосив, що під час повномасштабної війни питання виборів не стоїть на порядку денному.