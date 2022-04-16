Зеленський провів нараду з силовиками для порятунку “наших людей” в Маріуполі

Зеленський провів нараду з силовиками для порятунку “наших людей” в Маріуполі

Президент не став розголошувати подробиці розмови, але запевнив, що робиться все можливе для допомоги.

У п’ятницю, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави, на якій обговорювалася ситуація в Маріуполі.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

На нараді були присутні головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України.

Також на цій зустрічі були керівник Офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони та голова української делегації на переговорах з РФ.

“Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей", - наголосив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Вже 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

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