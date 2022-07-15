Зеленський розповів, скількох українців нагородив від 24 лютого

Від 24 лютого 23 тис. захисників отримали держнагороди, з них 3,5 тис. – посмертно

За час повномасштабної війни з Росією від 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 15 липня.

За його словами, державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч українських військових, понад 3,5 тисяч – посмертно. Зокрема, вранці 14 липня у Києві відбулася церемонія нагородження наших захисників, яким присвоєно звання Героя України. Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно.

"Сотні тисяч наших воїнів щодня й щоночі стримують російську навалу. Українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбу проти тероризму. І ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній державі, міжнародним структурам, громадським об’єднанням по всьому світу, сумлінному бізнесу, кожній небайдужій людині", – зазначив глава держави.