Військовий експерт пояснив, чому Путін хоче дотягнути війну в Україні до зими

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що російський диктатор Володимир Путін поставив собі зараз завдання - дотягнути війну до зими, щоб використати енергетичну кризу в Європі.

За словами експерта, Путін спробує максимально використати цей період, щоб зламати європейську єдність у боротьбі проти РФ.

Про це у інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Путін не знає, що робити, але зупинитися він не може. Це, на мою думку, найбільш тривожний фактор, бо Путін буде вимагати нарощувати інтенсивність і все-таки зламати Україну та Захід. Він, звісно, буде сподіватися на енергетичну та продовольчу кризу, звичайно, в основному - на енергетичну кризу. Всім зрозуміло, що остання "гастроль" Путіна буде цієї зими. Далі ні російський газ, ні нафта, ні інші енергетичні фактори не будуть працювати. Він спробує максимально використати цей період, щоб тиснути на Європу та зламати, знову ж таки, європейську єдність. Він буде використовувати цей фактор", - сказав експерт.

Самусь висловив думку, що російський "фюрер" сподівається на енергетичний крах Європи. Таким чином, як вважає Путін, ЄС примусить Україну підписати угоду про капітуляцію.

"Він хоче використати енергетичну зброю. Його завдання зараз - протягнути з цією війною хоча б до зими, коли він почне давити на Європу іншими методами... Він хоче протягнути це до краху Європи енергетично. Потім він сподівається, що буде величезна криза. Україну примусять підписати капітуляцію і якимось чином вийти з цієї проблеми. Путін, звісно, не хоче здаватися, бо він розуміє, щойно він зупинить війну, його розірве всередині країни його ж оточення за те, що він втягнув їх в таку халепу, яка не дає їм жодних шансів на розвиток", - зазначив експерт.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що від 7 липня українські захисники відбили усі атаки російських окупантів. Внаслідок успішного виконання завдань із відбиття наступу ворога Україна не втратила жодного метра землі.