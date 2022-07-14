На вулиці Парижа вивели тисячі військових, а в небі – винищувачі

У Парижі відсвяткували головне національне свято Франції – День взяття Бастилії. Приймав військовий парад, на якому були тисячі військових та винищувачі в небі, президент країни Еммануель Макрон.

У четвер, 14 липня, в Парижі святкували головне національне свято Франції – День взяття Бастилії. У столиці організували парад, у якому взяли участь тисячі військових та винищувачі в небі. Був на заході і президент країни Еммануель Макрон.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На тлі російської агресії в Україні, аби показати підтримку країнам-членам НАТО зі Східної Європи, французькі війська марширували разом з естонськими, латвійськими, литовськими, польськими, чеськими, словацькими, румунськими, болгарськими та угорськими. Кожна країна під своїм прапором.

Також участь у параді взяли багатонаціональні війська, дислоковані у Румунії після російського вторгнення до України.

Попри спекотну погоду, на святкування прийшли тисячі глядачів.

Насамкінець винищувачі у небі над Тріумфальною аркою червоно-біло-синім димом зобразили національний прапор Франції.

Нагадаємо, Макрон заявив, що війна в Україні ще триватиме, і озвучив невтішний прогноз.

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