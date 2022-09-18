Зеленський розповів, як Україна повертатиме Крим

Президент заявив, що може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом.

Може так статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв`ю Reuters.

Зеленський заявив, що немає іншого виходу, ніж повертати Крим до складу України.

"Треба деокуповувати території. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися. І безумовно, люди в Україні, авжеж, більше б підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання", - сказав Зеленський.

"Що за коло осіб будуть обговорювати це питання і коли це буде? Я не можу зараз сказати", - додав президент.

В інтерв’ю Reuters розповів про прогрес контрнаступу, ЗАЕС, докази російських воєнних злочинів та підтримку партнерів. Чесні відповіді на важливі для кожного з нас запитання. ____ In an interview with Reuters, I spoke about the progress of the counter-offensive, the ZNPP, evidence of Russian war crimes and support from partners. Honest answers to important questions for each of us. Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 17 вересня 2022 р.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як відбуватиметься деокупація півдня України.

Крим повертається додому: як триває процес деокупації півострова

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