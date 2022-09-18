Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Крым

Президент заявил, что может произойти так, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.

Может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.

Зеленский заявил, что нет другого выхода, чем возвращать Крым в состав Украины.

"Надо деоккупировать территории. Так может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса", — сказал Зеленский.

"Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос и когда это будет? Я не могу сейчас сказать", – добавил президент.

В інтерв’ю Reuters розповів про прогрес контрнаступу, ЗАЕС, докази російських воєнних злочинів та підтримку партнерів. Чесні відповіді на важливі для кожного з нас запитання. ____ In an interview with Reuters, I spoke about the progress of the counter-offensive, the ZNPP, evidence of Russian war crimes and support from partners. Honest answers to important questions for each of us. Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 17 вересня 2022 р.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как будет происходить деоккупация юга Украины.

Крым возвращается домой: как идет процесс деоккупации полуострова

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