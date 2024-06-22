Зеленський відреагував на удар окупантів по Харкову

Окупаційні війська Росії вдень 22 червня завдали щонайменше чотирьох ударів керованими авіабомбами по Харкову. Зокрема, відомо про влучання в житловий будинок. За останніми даними двоє людей загинули, 18 – поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий злочин росіян.

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - йдеться у дописі президента.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, що Росія виводить з-під Вовчанська деякі підрозділи.

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