Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Зеленський відреагував на удар окупантів по Харкову

Зеленський відреагував на удар окупантів по Харкову

Зеленський відреагував на удар окупантів по Харкову

Будинок у Харкові після удару окупантів 22 червня / Фото: скриншот

Росіяни вдарили по житловому будинку в Харкові.

Окупаційні війська Росії вдень 22 червня завдали щонайменше чотирьох ударів керованими авіабомбами по Харкову. Зокрема, відомо про влучання в житловий будинок. За останніми даними двоє людей загинули, 18 – поранені. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий злочин росіян.

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - йдеться у дописі президента.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, що Росія виводить з-під Вовчанська деякі підрозділи.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація