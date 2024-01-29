Зеленський висловився про демобілізацію військових ЗСУ

Володимир Зеленський також наголосив, що очікує закон про справедливу мобілізацію в Україні.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що в моменті мобілізації військовослужбовців Збройних сил України важливий і момент демобілізації. Адже є військові, які вже 700 днів перебувають на війні.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю. Треба справедливі ротації. Треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна, хоча заробітні плати високі, але тим не менш, треба справедливість у цьому напрямку", - прокоментував він.

Президент також наголосив, що очікує від військових закон про справедливу мобілізацію.

"Я б хотів, щоб це був комплексний справедливий законопроєкт. Їхнє завдання сьогодні це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення. Але мені здається, що військові з Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав точну кількість українських військових.

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