Мільйонна армія: Зеленський назвав точну кількість українських військових

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна має мільйонну армію – йдеться про 880 тисяч солдат.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив президент.

Зеленський також додав, що на сьогодні точно невідомо, скільки виїхало людей від самого початку повномасштабної війни. За його словами, ця цифра коливається в діапазоні 6,5 - 7,5 мільйона українців.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про закінчення війни і Третю світову.

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