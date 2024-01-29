Зеленский высказался о демобилизации военных ВСУ

Владимир Зеленский также отметил, что ожидает закон о справедливой мобилизации в Украине.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в момент мобилизации военнослужащих Вооруженных сил Украины важен и момент демобилизации. Ведь есть военные, которые уже 700 дней находятся на войне.

Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Благодарности мало от общества, я считаю. Надо справедливые ротации. Надо давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя, хотя заработные платы высокие, но тем не менее, нужна справедливость в этом направлении", — прокомментировал он.

Президент также подчеркнул, что ожидает от военных закон о справедливой мобилизации.

"Я хотел бы, чтобы это был комплексный справедливый законопроект. Их задача сегодня это сделать. Никто не говорит, что это популярное решение. Но мне кажется, что военные с Министерством обороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал точное количество украинских военных.

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