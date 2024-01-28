Какому знаку Зодиака повезет 29 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

Не самый простой день лунного календаря, когда Вселенная проверяет на прочность каждого из нас. Трудности могут возникать на каждом шагу, но их можно преодолеть, если поверить в свои силы и действовать, а не ждать, когда сложившаяся ситуация рассосется сама собой. Также сегодня необходимо проявлять терпение и милосердие по отношению к окружающим людям, помогая тем, кто в это м нуждается: к сожалению, что бы ни происходило в нашей жизни, всегда надуться люди, которым хуже, чем нам.

Телец

Тельцам звезды советуют уделить внимание собственному жилью – успешными окажутся любые действия, направленные на улучшение жилищных условий. Как минимум, представителям знака удастся приобрести необходимые им предметы обихода – от мебели до кухонной утвари, а как максимум, повезет и вовсе сменить нынешний дом или квартиру на новые – более комфортные и расположенные в престижном районе.

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