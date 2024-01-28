Якому знаку зодіаку пощастить 29 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 січня?

Не найпростіший день місячного календаря, коли Всесвіт перевіряє на міцність кожного з нас. Труднощі можуть виникати на кожному кроці, але їх можна подолати, якщо повірити у власні сили і діяти, а не чекати, коли ситуація розсмокчеться сама собою. Також сьогодні необхідно виявляти терпіння і милосердя щодо людей навколо, допомагаючи тим, хто цього потребує: на жаль, що б не відбувалося в нашому житті, завжди знайдуться люди, яким гірше, ніж нам.

Телець

Тельцям зірки радять приділити увагу власному житлу – успішними виявляться будь-які дії, спрямовані на покращення житлових умов. Щонайменше представникам знака вдасться придбати необхідні їм предмети побуту – від меблів до кухонного начиння, а щонайбільше пощастить взагалі змінити нинішній будинок чи квартиру на новий – комфортніший і розташований у престижному районі.

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