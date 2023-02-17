Зеленський висловився про фронт: "Робимо все, щоб посилити наших воїнів"

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони і заявив, що робиться все для посилення військ на передовій.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні 17 лютого.

"Звичайно, сьогодні, як і в будь-який інший день, я на постійному зв’язку з командувачами. Провів нараду з представниками сектору оборони. Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій, наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро і стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності", – розповів Зеленський.

Він також відзначив українських бійців, які боронять Донеччину і Луганщину.

"54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, я дякую вам, воїни. Я дякую вам усім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога, і хто дає нам усім віру в перемогу, в перемогу України", – наголосив президент.

Зеленський за 17 лютого: Мюнхенська конференція і компенсації від РФ

Нагадаємо,

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.м