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Зеленський висловився про фронт: "Робимо все, щоб посилити наших воїнів"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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66
Час на прочитання
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Зеленський висловився про фронт: "Робимо все, щоб посилити наших воїнів"

Фото: Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони і заявив, що робиться все для посилення військ на передовій.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні 17 лютого.

"Звичайно, сьогодні, як і в будь-який інший день, я на постійному зв’язку з командувачами. Провів нараду з представниками сектору оборони. Ми робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій, наших героїв, які надихають світ тим, як хоробро і стійко захищають свободу України, нашу землю, наші цінності", – розповів Зеленський.

Він також відзначив українських бійців, які боронять Донеччину і Луганщину.

"54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, я дякую вам, воїни. Я дякую вам усім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога, і хто дає нам усім віру в перемогу, в перемогу України", – наголосив президент.

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Дата публікації
Перегляди
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