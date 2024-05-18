Зеленський: Захід боїться, що РФ програє війну, але і не хоче, щоб програла Україна

Володимир Зеленський зауважив, що союзники мають різні погляди на закінчення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її західні союзники мають "однакові цінності", але часто "різні погляди", особливо на те, як повинна закінчитися війна.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю AFP.

"Ми перебуваємо в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну. І він не хоче, щоб Україна програла її", - заявив Зеленський.

На запитання про можливість сценарію припинення бойових дій, подібного до того, який встановив розділову лінію на Корейському півострові, Зеленський відповів.

"Кожен хоче знайти якусь модель, що дає змогу швидше закінчити війну".

Володимир Зеленський наголосив, що глобальні гравці, зокрема Китай, "мають вплив на Росію. І що більше таких країн буде на нашому боці, на боці закінчення війни, я б сказав, то більше Росії доведеться рухатися і рахуватися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас, тоді як Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир", - сказав президент.

Президент також закликав Китай і розвинені країни світу, взяти участь у Саміті миру, який наступного місяця пройде у Швейцарії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що потреби України в ППО закриті лише на чверть.

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