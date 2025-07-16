Зеленський відреагував на нічну атаку РФ по Україні

Атака по Україні 16 липня

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Вночі 16 липня армія РФ учергове вдарила по Україні. Наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

РФ атакувала Україну 16 липня

За словами українського лідера, енергетична інфраструктура — це була одна з цілей ворожої атаки.

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“Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога”, — зазначив Зеленський.

Він подякував кожному, хто ліквідовує наслідки обстрілу, відновлює електропостачання та працює заради наших людей.

“Хочу відзначити воїнів авіації Повітряних сил, армійської авіації, авіації Військово-Морських сил, підрозділів безпілотних систем, зенітних ракетних військ, протиповітряної оборони ВМС, мобільних вогневих груп та підрозділів РЕБ Сил оборони України”, — відзначив головнокомандувач.

Він наголошує: Росія не змінює свою стратегію. А нам для ефективної протидії ворожого терору потрібне системне посилення захисту, а отже — більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російські війська вдарили по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та 400 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів. Удар припав на Кривий Ріг, Харків, Вінницю.

Станом на 08:30 повідомлялося, що ППО ліквідувала 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Серед іншого, 145 дронів-імітаторів є локаційно втраченими/подавленими РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях. Є падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.