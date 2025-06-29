Нічна атака по Україні 29 червня: реакція Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні, яку влаштувала Росія.

Про це він написав у Телеграм.

«Майже всю ніч в Україні лунала тривога — у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські „Шахеди“, та 60 ракет різних типів. Били „рускіє“ по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно», — сказав він.

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Президент окремо зазначив, що Москва не зупиниться, доки має змогу завдавати масованих ударів.

«Путін давно вирішив, що буде воювати далі, попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна пережила масовану атаку. Які наслідки, де лунали вибухи — читайте детально у новині.