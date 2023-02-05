Жданов оцінив у відсотках ймовірність окупації Дніпра

На думку експерта, росіяни не зможуть навіть вийти на адміністративні межі Донецької і Луганської областей, а про масштабніші цілі нема й що говорити.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував поширену у Мережі інформацію, що нібито окупанти під час масштабного наступу на сході планують дійти аж до Дніпра.

Про це він заявив у своєму youtube-каналі.

"Вірогідність того, що наступ російських військ дійде до міста Дніпра дорівнює 0,01%. 99,9% – що наступ РФ не те, що не дійде до Дніпра, а навіть не вийде на адміністративні межі Донецької і Луганської областей. Тому що у нас є всі шанси втримати позиції. Подивимося, на скільки часу у російських військ вистачить сил і запалу, щоб тримати цей темп наступу з такою кількістю втрат. Хоча кількість втрат Кремль ніколи не хвилювала, але наскільки вистачить поповнювати лави мобілізованих", – сказав Жданов.

Нагадаємо, генерал Польщі Вальдемар Скшипчак припустив, що Росія може напасти на Україну з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Раніше ТСН.ua зібрав ключові офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу.

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