Жданов оценил в процентах вероятность оккупации Днепра

По мнению эксперта, россияне не смогут даже выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а о более масштабных целях нечего и говорить.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал распространенную в Сети информацию, что якобы оккупанты во время масштабного наступления на востоке планируют дойти до Днепра.

Об этом он заявил в своем youtube канале.

"Вероятность того, что наступление российских войск дойдет до города Днепра равно 0,01%. 99,9% — что наступление РФ не то, что не дойдет до Днепра, а даже не выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей. Потому что в нас есть все шансы удержать позиции. Посмотрим, на сколько времени у российских войск хватит сил и энтузиазма, чтобы держать этот темп наступления с таким количеством потерь. Хотя количество потерь Кремль никогда не волновало, но насколько хватит пополнять ряды мобилизованных", – сказал Жданов.

Напомним, генерал Польши Вальдемар Скшипчак предположил, что Россия может напасть на Украину из Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Ранее ТСН.ua собрал ключевые официальные заявления и мнения экспертов по поводу сроков и сценариев возможного российского наступления.

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