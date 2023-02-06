Российские военные устроили перестрелку между собой в Мариуполе

Российские военные устроили перестрелку между собой в оккупированном Мариуполе. Это произошло в ночь на 6 февраля.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Снова. Левобрежье, Морской бульвар в районе утреннего рынка российские военные стреляли из стрелкового оружия по российским военным. Алкоголь в Мариуполе, как союзник сопротивления", — написал он.

Новое наступление России

Напомним, на Мариупольском направлении россияне, возможно, готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, для этого оккупанты свозят в окрестности города десятки тысяч военных и технику.

Однако в Институте изучения войны (ISW) полагают, что Россия сосредотачивает войска и военную технику для проведения решительного наступления на запад Луганской области и направления Бахмута.

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