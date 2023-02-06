Російські військові влаштували перестрілку між собою в Маріуполі

Російські військові влаштували перестрілку між собою в окупованому Маріуполі. Подія сталася у ніч проти 6 лютого.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вночі окупанти влаштували перестрілку. Знову. Лівобрежжя, Морський бульвар в районі ранкового ринку російські військові стріляли зі стрілецької зброї по російським військовим. Алкоголь в Маріуполі, як союзник спротиву", - написав він.

Новий наступ Росії

Нагадаємо, на Маріупольському напрямку росіяни, можливо, готуються до контрнаступу Збройних сил України. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для цього окупанти звозять до околиць міста десятки тисяч військових і техніку.

Однак в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Росія зосереджує війська та військову техніку для проведення рішучого наступу на захід Луганської області та напрямки Бахмута.

Звільнення Маріуполя, пекло в Бахмуті та корупція: інтерв'ю з легендарними "азовцями" - частина 2

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