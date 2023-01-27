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Жителі Київщини можуть чути звуки вибухів: що сталося

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Жителі Київщини можуть чути звуки вибухів: що сталося

Фото: Київська міська військова адміністрація

Вибухи лунатимуть у Бучанському районі

Мешканці Києва та області сьогодні, 27 січня, можуть чути звуки вибухів. Це пов'язано з ліквідацією вибухонебезпечних предметів.

Про це інформують в Київській ОВА.

У повідомленні вказано, що вибухи лунатимуть біля одного з населених пунктів Бучанського району. 

Мешканців закликають зберігати спокій, якщо вони почують вибухи, адже це планові роботи.

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Дата публікації
Перегляди
471
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